Studenten onderzoeken duurzame toekomst Middelburg

Kunnen we warm water dat chemiebedrijf Eastman in Middelburg over houdt, gebruiken om huizen in bijvoorbeeld de wijk Mortiere te verwarmen? Hoe en waar slaan we dat warme water dan op? Hoe krijgen we dat in de huizen? En is de levering op elk moment wel voldoende om aan de vraag te voldoen?

Studenten van de HZ, UCR en Scalda gaan met Eastman op zoek naar de antwoorden. De netbeheerder van elektriciteit en gas Enduris en de coöperatie voor windenergie Zeeuwind gaan daarbij helpen.

Dit is één van de vele innovatieve uitkomsten van de masterclass Energie en Water die deze week plaatsvond in Middelburg. De masterclass is bedacht door de Stichting Middelburg 800 en past bij het streven van de stichting om uit het jubileumjaar van 800 jaar stadsrechten een 'rendement' te halen van 1 procent: activiteiten moeten een effect hebben op de komende acht jaar.

In de masterclass werd nog veel verder gekeken. In 2045 moeten alle huizen op Walcheren net zo veel energie maken als ze verbruiken. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar. Ook op dit vraagstuk gaan studenten van de drie onderwijsinstellingen zich storten. Ze doen dat samen met de Rabobank. De bank ziet een mogelijkheid om een slag te slaan bij de verkoop van huizen. Dat lijkt een goed moment om met de nieuwe eigenaar te kijken naar investeringen in duurzaamheid en hoe die betaald kunnen worden.