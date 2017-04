Strandloop voor Hoop brengt 1150 euro op

Veel Zeeuwen zijn er voor in training: de SamenLoop voor Hoop Walcheren. Het is een 24-uurs wandelestafette die op 19 en 20 wei op en rond het Abdeiplein in Middelburg wordt gehouden. Al 16 teams hebben zich ervoor ingeschreven. Al die teams voeren acties om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Een ervan, die van Kustmarathon Zeeland, hield zaterdag een hardloop- en wandel-evenement in Zoutelande: Strandloop voor Hoop. Er waren parcours uitgezet van 2,5 (voor de jeugd), 5 en 10 kilometer vanaf de boulevard in Zoutelande over het strand richting Dishoek en weer terug naar de finish in Zoutelande.