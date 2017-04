Stichting Behoud Hoogaars weg uit Arnemuiden

Zijn collega Peter Hamer van de Werf Meeman wil niet diep ingaan op de reden van scheiding. Volgens hem is de werf te klein geworden voor de SBH zodat besloten is op zoek te gaan naar een nieuwe plek. Bouwmeester vertelt dat dat inderdaad ook een rol speelt. ,,Maar we verschillen ook van visie.” Volgens hem wil de Scheepswerf toch vooral een plaats zijn van waar het verleden van de scheepsbouw in Arnemuiden wordt belicht. Terwijl de SBH kiest voor een ‘werkende werf’.

Individuele leden geven aan dat de onderlinge relatie al zeker een jaar slecht is en dat er ook onenigheid is over de huur. De voorzitters spreken daar echter niet over. Er is wel geprobeerd te bemiddelen. Maar dat leidde niet tot een oplossing zodat nu is besloten dat de twee op korte termijn uit elkaar gaan.