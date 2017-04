Stelende directeur liet het breed hangen

Middelburg brengt vluchtelingen tijdelijk onder in studentenkamers

19 april MIDDELBURG - Zeventien alleenstaande vluchtelingen mogen tijdelijk wonen in studentenkamers in het Hof van Sint Pieter in Middelburg. Ze kunnen daar terecht zolang hun toekomstige appartementen in het oude kantoor van Woongoed Middelburg nog niet klaar zijn.