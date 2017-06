Spoor bijster door omleidingen A58 - en er komen er meer

Het omleidingsleed op de A58 is de komende twee weken wel erger, waarschuwt hij. Volgend weekeinde is de weg van vrijdag 20.00 uur tot maandag 06.00 uur dicht van knooppunt De Poel bij Goes tot parkeerplaats Stelleplas. In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 juni is de rijksweg dicht tussen Yerseke/Kruiningen en 's-Gravenpolder en vice versa. Dinsdagavond 20 juni is de snelweg tussen de twee Middelburgse af- en toeritten dicht tussen 20.00 en 23.00 uur. In het weekeinde van 23 tot maandag 26 juni is het traject De Poel-Kapelle en Stelleplas-Arnemuiden afgesloten.