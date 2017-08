Solexen scheuren en sukkelen door Biggekerke

'We gaan het vrouwtje vermoorden, we steken haar gewoon dood'

19 augustus MIDDELBURG - Tegen de 31-jarige Vlissinger K. K. , die inmiddels al zeven maanden in voorarrest zit, is vrijdag in Middelburg de ISD-maatregel - een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers -plus het betalen van 2359 euro schadevergoeding geëist.