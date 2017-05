Slachtoffer ammoniakaanval: 'Het werd gelijk wit voor mijn ogen'

MIDDELBURG - Een dag na de ammoniakaanval zijn de vier slachtoffers nog steeds niet fit. Maandagmiddag kregen zij door een onbekende ammoniak in hun gezicht gespoten. Een dag later doet één van de slachtoffers zijn verhaal: ,,We hebben allevier nog last van hoofdpijn."

De vier tieners zaten maandagmiddag nietsvermoedend bij de Albert Heijn in Middelburg. Een onbekende stapte uit de lift en begon het viertal met een waterpistool nat te spuiten. ,,We zagen helemaal niks meer. Het werd gelijk wit voor onze ogen", vertelt de vijftienjarige Middelburger een dag na het incident. ,,Want hij mikte vooral op onze gezichten."

Hoedje

Het slachtoffer dacht eerst nog met één of andere grappenmaker te maken te hebben. Maar al snel werd hem duidelijk dat het menens was. ,,Ik zag nog niks en voelde me helemaal niet goed, maar ik ben toch achter hem aan gerend naar beneden. Daar heb ik hem gevraagd waarom hij dit deed. Hij zei dat we dingen over zijn hoedje hadden gezegd. Daarna stapte hij op z'n fiets en ging hij weg."

Een getuige en medewerkers van Albert Heijn schoten de slachtoffers na de aanval te hulp. ,,Ze hielpen ons met uitspoelen. Daarna kwamen al snel de ambulance en de politie. Die hebben het toen overgenomen."

Aangifte

De ammoniakspuiter was getooid met wat het slachtoffer een 'safarihoedje' noemt. De vier slachtoffers hebben gelijk aangifte gedaan. ,,Niemand van ons kende die jongen. Maar toen ik hem beschreef aan de politie leken ze gelijk te weten over wie ik het had."