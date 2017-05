SGP wil weer 'driewerf hoera' voor Markies van Vlissingen

Het is 'beschamend en onbeleefd richting het Koningshuis' dat het volkslied niet werd gezongen en er geen driewerf 'hoera' in Vlissingen weerklonk op 27 april, stelt Lilian Janse. Tenslotte is Willem-Alexander niet alleen koning van Nederland, maar ook 'Markies van Vlissingen', weet de fractievoorzitter van de SGP. Het is mooi dat burgemeester Bas van den Tillaar in Ritthem was, waar de vlag wel werd gehesen, maar de eerste burger had ook acte de présence in Vlissingen moeten geven.