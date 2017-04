Schoorsteenbrand in Middelburgse woning

Mountainbikers op zoek naar saboteur

16 april VLISSINGEN – De leden van de mountainbikevereniging De Zeeuwse Kust gaan alles op alles zetten om de mensen te pakken te krijgen die hun route door het Vlissingse Nollebos saboteren. Voorzitter Jeffrey Geerse laat dat weten nadat vrijdag een bruggetje over een greppel gedeeltelijk was ingezaagd. Daardoor zakte iemand door dat bruggetje terwijl hij kinderen een looptraining gaf. De trainer liep daarbij meerdere schaafwonden op. Kort daarvoor waren nog mountainbikers in volle vaart over het bruggetje gereden.