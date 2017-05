SamenLoop voor Hoop brengt ruim veertig mille op voor kankerbestrijding

Waterpark Veerse Meer wacht op beslissing curator

20:16 ARNEMUIDEN - Het is een van de laatste plaatsen in Zeeland waar een nieuw vakantiedorp mag worden gebouwd: Waterpark Veerse Meer. Ondernemer Piet Oomen heeft grote plannen maar de Arnemuidenaar slaagt er niet in ze tot een goed einde te brengen. Hij gaat failliet waarna curator Benne van Leeuwen (Goes) ervoor moet zorgen dat de schuldeisers zoveel mogelijk hun geld terugkrijgen. Hij zet de boedel te koop. Een van de schuldeisers is de gemeente Middelburg die voor zo’n vijf miljoen euro in het project zit.