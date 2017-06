Rosa (5) uit Middelburg officieel heldin

Rosa, destijds nog net vier, belde in de vroege morgen van 9 juni vorig jaar 112, omdat haar moeder - met wie ze alleen thuis was - was gevallen en niet meer overeind kon komen. Op haar aanwijzingen kwamen de hulpdiensten 's morgens vroeg het huis binnen.

Er was slagroomtaart en Rosa kreeg naast het 'wat saaie' getuigschrift cadeautjes. Een horloge en een armbandje met bedeltjes. Het hartje dat er aan hing, kwam goed uit, want Rosa is net 'een beetje verliefd'. De vraag op wie ze Amors pijlen richtte, had ze niet helemaal verwacht. ,,Op Finn en Stefan...en de rest weet ik even niet."