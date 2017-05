Raad Vlissingen is misleid over bouw strandpost Panta Rhei

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat Bureau Twaalf in oktober 2015 leverde over de gang van zaken rond de strandpost en het paviljoen Panta Rhei. Het rapport is sinds kort niet meer geheim. De raad praat donderdagavond voor het eerst openlijk over de kwestie. De post kost Vlissingen uiteindelijk een half miljoen euro, terwijl de raad voor 2,5 ton krediet gaf. Vlissingen moest ook ruim een ton Europese subsidie terugbetalen. De post is al sinds 2012 open, maar pas begin dit jaar rondde de gemeente de overeenkomst af over de gezamenlijke bouw met Panta Rhei-eigenaar Willem-Jan Buijs. Hij financierde alles voor, nadat hij in 2009 de keus kreeg: een nieuw paviljoen bouwen mét strandpost voor de gemeente, of helemaal geen paviljoen.