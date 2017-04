Provincie: Vlissingen moet hand in eigen boezem steken

Die indruk was in Vlissingen wel ontstaan. Het provinciebestuur wijst erop dat Vlissingen daarentegen de subsidie van 150.000 euro voor het Bevrijdingsfestival heeft gehalveerd. "Wij stellen vast dat wij in de afgelopen jaren onze bijdrage aan het Bevrijdingsfestival over de volle breedte hebben gehandhaafd."

Wel vindt de provincie een belangrijk subsidiecriterium dat festivals Zeeland zichtbaarder maken in de rest van het land. "Als je dat niet doet, zit je niet meer in de eredivisie", aldus gedeputeerde Ben de Reu. Wat hem betreft past het Bevrijdingsfestival niet in het rijtje van het Zeeland Nazomerfestival, Concert at Sea, Vestrock en Film by the Sea.