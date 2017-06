Problemen Bloemenbuurt Vlissingen: 'We moeten ingrijpen'

,,Toen ik las over de problemen in de Bloemenbuurt was ik in eerste instantie verbaasd en daarna een beetje kwaad", zegt gemeenteraadslid Rijnco-Jan Suurmond van de Partij Souburg Ritthem. ,,Verbaasd, omdat wij dachten dat er - zeker na de nieuwjaarsrellen - aandacht was voor de Bloemenbuurt en omgeving. En kwaad, omdat er toch nog overlast is. Precies wat de bewoners schetsen: we zijn weer helemaal terug bij af."

Vragen

Wat hij met zijn vragen hoopt te bereiken? ,,Ik verwacht een goed en duidelijk antwoord waaruit ik kan afleiden wat de gemeente, straatcoaches van ROAT en de boa's hieraan gaan doen. En met name: de politie. Het kan niet waar zijn dat zij geen actie ondernemen. Ze moeten adequaat optreden. Voor mijn part sturen ze er een rechercheur naartoe die alles gaat uitzoeken. Er moet simpelweg harder worden opgetreden."

'Dit pikken we niet'

Een eventueel groepsverbod, zoals één van de buurtbewoonsters opperde, is volgens hem zeker een optie. ,,Maar eerst moeten we die jongens de kans geven om zichzelf te verbeteren. De politie moet ze waarschuwen, in de gaten houden en duidelijk maken: dit pikken we niet en dit accepteren we niet langer."

Een groepsverbod is daarvoor volgens hem niet direct noodzakelijk. ,,De bewoners noemen bijvoorbeeld dat de jongeren op straat blowen, drinken, dealen en racen. Dat zijn allerlei zaken die sowieso aangepakt kunnen worden. Zeker als het een structureel probleem is. Dan zijn er ook geen belemmeringen net als met nieuwjaarsnacht; dat het te donker is, of mistig vanwege vuurwerk."

Preventieteam

Een preventieteam met buurtbewoners die een oogje in het zeil houden is een goed begin, maar volgens Suurmond niet genoeg. ,,Zij kunnen observeren, signaleren en belangrijke informatie delen met autoriteiten, maar zij hebben uiteindelijk geen bevoegdheden. Ook waarschuwingen van de straatcoaches van ROAT maken niet genoeg indruk. De politie moet samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente met duidelijke actiemaatregelen komen."

Behalve de Partij Souburg Ritthem, diende de SP Vlissingen vrijdag ook vragen in. Gericht op het evaluatierapport over de jaarwisseling, dat woensdag naar buiten kwam. ,,We vinden het een onsamenhangend rapport, vaag en met totaal geen verbondenheid naar de bewoners", zegt fractievoorzitter Sjaak Rijkse. ,,We hebben hier een half jaar op moeten wachten en vinden de uitkomst maar een beetje zwak."

In het rapport noemt de gemeente bijvoorbeeld dat de onrust tijdens nieuwjaar niet voorzien was. ,,Enkele dagen van tevoren is een brievenbussencomplex in een gebouw aan de Pablo Picassoplein opgeblazen door vuurwerk, ook werd een bewakingscamera vernield. Dat zijn toch aanwijzingen dat er zaken uitgeprobeerd werden. Waarom is dat niet mee genomen in de voorbereidingen?", is één van de vragen die de SP stelt.

Veiliger Middengebied

,,We willen het college duidelijk maken dat ze zich sterker in moeten zetten voor de veiligheid in het hele Middengebied. Met name met nieuwjaarsnacht, maar natuurlijk ook gedurende het jaar", aldus de Vlissingse SP-frontman. ,,We hebben in Vlissingen de afspraak dat we niet dezelfde vragen stellen als andere partijen, maar ik kan me heel goed vinden in de vragen die Partij Souburg Ritthem heeft geformuleerd. Het is een slechte ontwikkeling dat de onrust weer terugkomt. Meer manschappen op straat, zou volgens ons kunnen helpen. Al is het maar om te patrouilleren."