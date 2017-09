Politie zoekt gestolen auto's in Middelburg

Diederik van der Maas grote winnaar Zomerfeest in Nieuwland

12:58 AAGTEKERKE - Op de eerste zaterdag in september werden er onder uitstekende omstandigheden vier wedstrijden verreden. Bij het Zomerfeest in Nieuwland was het weer goed toeven. 37 deelnemers van de afdelingen Nieuwland, Middelburg, Arnemuiden, Ritthem en Zuid Beveland gingen de strijd met elkaar aan. Gastrijder Diederik van der Maas van de afdeling Zuid-Beveland stak voor het eerst in zijn loopbaan 30 van de 30 ringen en won daarmee de wedstrijd. Zijn grote broer Jasper won de pollepel.