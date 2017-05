Politie geeft 'opgehangen soldaat' aan Staatsbosbeheer

video Vlissingen maakt zich op voor Be­vrij­dings­fes­ti­val

14:27 VLISSINGEN - De dag van 5 mei verloopt veelal bewolkt. Wel is het in de middag op veel plaatsen droog. Dat meldt Meteogroup. Dat is goed nieuws voor alle bezoekers van het Bevrijdingsfestival in Vlissingen.