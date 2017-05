Politie bevrijdt hondje uit snikhete auto in Vlissingen

Het voertuig stond geparkeerd op de parkeerplaats aan de Kenau Hasselaarsraat in Vlissingen. Agenten namen poolshoogte nadat een getuige had gezien hoe moeilijk het hondje het had met de warmte. Omdat de eigenaar in eerste instantie niet bereikt kon worden en de auto vol in de zon stond, sloegen agenten een ruitje in.