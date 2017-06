Pokoe Festival als springplank naar nieuwe toekomst

MIDDELBURG Loungen onder de bedaard draaiende wieken van de Seismolen met opgewekte beats op de achtergrond en fraai gedresseerde smakelijkheden voor het kiezen: het Pokoe Festival op het Middelburgse bolwerk is een zeer ontspannen aangelegenheid. Verse oesters, mossels uit de wok, Molukse broodjes, speciale koffies en bieren, barbecue en gratis appels bij de speelhoek voor kinderen: de foodsectie van het festival was zaterdag danig in orde.

Voor Jaya de Jonge (37) uit Ovezande de perfecte omgeving voor haar debuut als cateraar met drie curry's, zachte raita en prikkelende limoen-peperrelish. Zelfs als buurvrouw van de zeevruchtengeweldenaars van de Walcherse kustlustoorden Het Mosselhuis en Strand90, al was ze enigszins geïmponeerd, bekent de Ovezandse in haar Indiase japon. Het wordt misschien wel het begin van een gedroomde carriére, al wil Jaya om de prille leeftijd van dochter Alisha (2,5) en zoon Davi (1) nog geen wekenlang in haar kleine keukentje thuis staan om curry's te maken.

,,Ik ben als zesjarig meisje geadopteerd uit India en opgevoed als Zeeuwse. Maar in 2013 reisde ik met mijn partner naar India waar hij me ten huwelijk vroeg bij het witte mausoleum van de liefde, Taj Mahal. Op die reis heb ik de negentien basiskruiden verzameld waarmee ik traditioneel Indiaas ben gaan koken." Dat moest Jaya zichzelf aanleren, met hulp van boeken en Youtube. In haar koksopleiding leerde ze weliswaar de Zeeuwse en Italiaanse keukens beheersen maar Indiase kookkunst is in Zeeland maar magertjes bekend, heeft Jaya ondervonden. Dat wil ze, aangespoord door haar verlekkerde omgeving, veranderen.