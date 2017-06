Plan voor mega datacenter in Sloegebied

videoVLISSINGEN - Het Amsterdamse bedrijf The Green Bay wil het grootste groene datacentrum van Europa bouwen in Vlissingen-oost. Na de zomer moet blijken wat de exacte locatie wordt en of de financiering rond is.

Volgens The Green Bay kan Zeeland de belangrijkste vestigingsplaats voor datacenters in Nederland worden. Een datacenter bevat servers met gegevens van bedrijven over de hele wereld. De meeste staan nu in Amsterdam, maar daar vragen zoveel industrieën om energie, dat het netwerk zwaar wordt belast. Bovendien is de grond daar duurder.

In Zeeland is ruimte en veel groene stroom voorhanden. Het Zeeuwse datacentrum zou stroom kunnen afnemen van de toekomstige windparken voor de kust. De Westerschelde zorgt voor voldoende koelwater. "Wij willen een groen datacenter realiseren", zegt woordvoerder Gerben Ouwens. "Bedrijven als Google en Facebook hebben een groter datacenter, maar dit zou een van de grootste groene datacenters in Europa worden."

Het gebouw zou zeker 10.000 vierkante meter groot worden en 4000 computerrekken bevatten. Daarin is plaats voor 150 tot 200.000 servers. Jaarlijks gebruikt het 30 MegaWatt aan stroom. De bouw zou volgend jaar moeten beginnen, zodat het datacenter medio 2019 open kan.

The Green Bay onderhandelt op dit moment met potentiële klanten. "We kregen laatst een telefoontje van Google of we ruimte hadden voor 3000 rekken", vertelt Ouwens. "Dat kwam dus te vroeg, maar we hebben dat soort contacten wel."