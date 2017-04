Oude verbandkamer Schelde groeit uit tot heus museum

De verzameling Scheldecuriosa in het klamme gebouwtje waar ooit verbandmeester Liebers ogen spoelde en hoofden zwachtelde en later de vakbond kantoor hield, groeit langzaamaan uit tot een heus museum over de Scheldewerf en de scheepsbouwers van Vlissingen. Maar de bruikleen van het gebouw die de gemeente Vlissingen gaf, loopt in 2018 af. En dan? Roos haalt zijn schouders op. ,,Ik weet het niet. We hopen op verlenging van de bruikleen.”

Watertaxi

Nieuw is de samenwerking met de Watertaxi, als aanvulling op het oude Scheldebedrijfswagentje de Spijkstaal, en de kunstroute die de schilderijenexpositie van Vlissinger Henk Glerum in het museum verbindt met het atelier van Leon Riekwell en Panorama Walcheren in de Machinefabriek. Op 5,6 en 7 mei is de bovenzaal toneel van de Zeeuwse Komedie met de monoloog Het Verweer, over de rol van de Koninklijke Schelde in WOII.