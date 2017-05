Oud-burgemeester Van der Doef schrijft over zijn vader

Het is zijn debuut. 'Op zoek naar een vader', heet het boek dat vrijdag in boekhandel 't Spui in Vlissingen wordt gepresenteerd. Het is een familiekroniek, een geschiedenis van de eigen familie. Dat was nodig. Vooral omdat Van der Doef een heel leven lang met een familiegeheim heeft rondgelopen. Dat wilde hij ontrafelen en opschrijven. Over een vader, die in de gevangenis zat. Zijn moeder vertelde dat zijn vader een zedenmisdrijf met kinderen had gepleegd. Verder werd er gezwegen. De oud-burgemeester was 80 jaar en wilde nu eindelijk wel eens weten hoe het zat. Dat valt te lezen in zijn boek.