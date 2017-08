OR Zeeland Seaports wil onderzoek naar commercieel directeur

TERNEUZEN - De Ondernemingsraad van havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP) verlangt een intern onderzoek naar commercieel directeur Marjolein Warburg. Die zou collega's onder meer hebben weggezet als 'ratten' in een gesprek met het Vlissingse bedrijf Dutch Offshore Contractors. Die mailwisseling is in handen van de PZC, evenals de brief van de OR aan algemeen directeur Jan Lagasse van ZSP. De brief is onder het personeel van het havenbedrijf verspreid.

In de uitgelekte mailwisseling beklaagt DOC-directeur Dave Hangoor zich over het gedrag van Warburg. De commercieel directeur die in maart aantrad, heeft ook een aantal andere bedrijven tegen zich in het harnas gejaagd. Zo liep het eerste gesprek met Dong Energy, dat zich in Vlissingen wil vestigen en tijdens de bouw van windpark Borssele 1 en 2 voor duizend banen gaat zorgen, in het honderd. Na bemiddeling door gedeputeerde Jo-Annes de Bat kwam er een tweede gesprek, waarin Lagasse de touwtjes in de handen nam.

De tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm De brief van de OR aan Jan Lagasse.

Na de uitgelekte mailwisseling van DOC met Warburg is één van de commercieel managers op non-actief gezet. Het forensisch onderzoek naar zijn telefoon en de laptop, heeft de sfeer op de werkvloer verslechterd. De OR hield op 22 augustus 'een achterbanraadpleging'. ,,Daaruit blijkt dat onder het personeel onvrede heerst over de ontwikkelingen in de personele sfeer van de afgelopen weken. Wij hebben ditzelfde gevoel al in ons gesprek van 1 augustus overgebracht'', schijft de OR.

Forensisch onderzoek

De OR wil nu ook weten hoe het staat naar het forensisch onderzoek. Betrouwbare bronnen zeggen dat er niets onoirbaars is aangetroffen en dus geen bewijs is voor lekken van bedrijfsgevoelig informatie. De commercieel manager staat overigens nog op non-actief. De Ondernemingsraad neemt het voor hem op in de brief. Volgens de OR meet de directie met twee maten, omdat er ook een onderzoek naar Warburg had moeten worden ingesteld. De OR vindt de 'manier waarop met dit forensisch onderzoek wordt omgegaan onprofessioneel en niet bijdragen aan het herstel van het gewenste vertrouwen'.

Vertrouwenskloof

De sfeer bij het havenbedrijf is al langer gespannen. Er is een vertrouwenskloof tussen directie en personeel. Het rumoer komt ook op en slecht moment. Donderdag openbaren Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent hun fusieplan. De weg voor een fusie is inmiddels wel geplaveid nu er een financiële oplossing voor de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos in zicht is. Daaraan wil het Rijk 27,7 miljoen euro meebetalen. Een oplossing voor Thermphos was één van de fusievoorwaarden.