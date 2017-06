Open Bunkerdag mag wel vaker voor de Walcherse liefhebbers

John Daane, beheerder van de bunkers in de Dishoekse duinen is blij met de zes euro die elke bezoeker meebrengt. ,,Ik wil vaker open. Dat is een beginnetje om de kapotte betondaken van drie bunkers te kunnen injecteren. Die zijn zo vochtig dat je er niets mee kan." Daardoor wachten zijn oorlogsmemento's na vijftig jaar verzamelen tot die in de bunkers geëxposeerd kunnen worden. De dakreparaties gaan het budget van zijn stichting Behoud Militair Erfgoed Walcheren '39-'40 - lees 'eigen zak' - te boven.

De restauratie van de verbindingsbunker in park Toorenvliedt in Middelburg is op een deur na klaar. Bij de toegang ontvangt Cor Heijkoop van de stichting Bunkerbehoud Walcheren de bezoekers: paren, vaders en zoontjes en de echte liefhebbers, die àlle bunkers van de Atlantikwall en ook elkaar kennen. Binnen demonstreert bunkerbeheerder Henk Adriaanse hoe een Duitse karbietlamp werkt. ,,Heel omslachtig allemaal. Het probleem was dat die Duitsers alles te gründlich maakten", lacht hij. Heijkoop verheugt zich erop de bunker weer tot verbindingscentrum te maken: vroeger stond er de Duitse encryptiemachine Enigma voor versleutelde boodschappen. ,,We willen vanuit hier een netwerk opzetten met Enigma's in het Londense Bletchley Park, in Antwerpen en in Arras, waar het eerste signaal binnenkwam dat de invasie was begonnen: Linking the Parks." Daarvoor vraagt de stichting Europese subisidie aan.