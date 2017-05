Op heterdaad betrapte inbreker bedreigt agenten met mes

Toekomst huifbedstation bij Veere blijft onzeker

5 mei VEERE - ,,Wij rijden gewoon door. Maar het is eigenlijk illegaal wat we doen'', zegt Ria van Elswijk-de Groot. Zij is voorzitster van de Stichting Huifbedrijden Walcheren. Het oplaadstation aan de Kraaienestweg bij Veere is inmiddels al jaren inzet van een conflict.