Ontsnapte koeien aangetroffen in voortuin Oostkapelle

'Vechthonden zijn een gevaar op het Bolwerk'

17:33 MIDDELBURG - Loslopende 'vechthonden'op het Bolwerk in Middelburg hebben een hulphond en andere honden ernstig verwond in recente bijtincidenten. Dat stelt PvdA-raadslid Pim van Kampen in vragen aan het Middelburgse college. Hij wil weten hoe de gemeente omgaat met honden die gevaarlijk gedrag vertonen en hoeveel probleemhonden er bekend zijn.