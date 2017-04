Onbekende bestuurder laat puinhoop achter in Arnemuiden

ARNEMUIDEN - Een onbekende automobilist heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond twee een aanrijding veroorzaakt in de Spoorstraat in Arnemuiden. Er was forse schade aan de auto en de airbags waren afgegaan. En er was een harde klap te horen, meldden bewoners aan de politie. Er zat niemand meer in de auto.