Omstreden ZNF-voorstelling gaat door

Rond de voorstelling in de Nieuwe Kerk in Middelburg is deze week een rel uitgebroken. Na het zien van een doorloop distantieerde Heleen Verburg, schrijver van het stuk, zich publiekelijk van de voorstelling. Zij vindt dat de aanpassingen die regisseur Stefan Perceval heeft gedaan dermate rigoureus, dat zij zich niet meer herkent in het resultaat. Volgens haar is de inhoud 'het tegenovergestelde geworden van wat ik heb willen zeggen'.

Na de try-out van woensdagavond heeft Theaterproductiehuis Zeelandia besloten de voorstelling toch door te laten gaan. Wel krijgen bezoekers op papier een toelichting waarom de voorstelling anders is geworden dan de opzet was.

,,Het stuk van Heleen Verburg is een prachtige tekst, op basis van een dialoog tussen twee personages, gespeeld door Marlies Hamelynck en Bram Kwekkeboom", zegt Tanya Joustra van Zeelandia. ,,Het gaat over geloof en waarom het zo moeilijk is het verschil in godsbeeld tussen mensen te overbruggen. Stefan is met de tekst aan de slag gegaan. Al snel bleek dat hij de menselijke dimensie in de voorstelling miste. Hij heeft daarom besloten met een koor van mensen op de vloer te werken."

Het gaat om een groep van twaalf personen. Ze zijn deels afkomstig uit de Hartenprojecten die Perceval met zijn eigen gezelschap Het Gevolg heeft gemaakt. ,,Het gaat om mensen die buiten het reguliere maatschappelijke circuit vallen", zegt Joustra. ,,Zij gebruiken de kracht van theater om zichzelf opnieuw te ontdekken en weer in het normale leven te kunnen functioneren. Die groep is aangevuld met mensen uit Middelburg."