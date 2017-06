Officier: 'Drie jaar cel voor incest met twee dochters'

Weer vernielingen in buurttuin Middelburg

12 juni MIDDELBURG - In de buurttuin in de Stromenwijk in Middelburg zijn voor de tweede keer in enkele weken tijd vernielingen aangericht. Maar een slot op het hek gaat te ver, zegt Harriet Rademakers. ,,Het is een open tuin waar buurtbewoners altijd in moeten kunnen.''