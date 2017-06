Nieuwjaarsrellen Vlissingen: Nog maar 2 verdachten over

VLISSINGEN - B en W presenteerden woensdagmorgen de evaluatie over de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in Vlissingen. Het Openbaar Ministerie overweegt naar aanleiding van het onderzoek vier verdachten te vervolgen; van hen hebben er overigens maar twee met de nieuwjaarsrellen te maken.

Gemeente, brandweer, politie en stichting ROAT werken in Vlissingen al jaren samen tijdens de jaarwisseling. Om onlusten als in de Bloemenlaan en omgeving tijdens de laatste viering van oud en nieuw in 2018 te voorkomen, wordt die integrale samenwerking verder geïntensiveerd, meldde burgemeester Bas van den Tillaar woensdagmorgen.

Een jongerenwerker van ROAT kan bijvoorbeeld op oudjaarsavond in de 'stuurhut' van de politie meedraaien vanaf het moment dat vuurwerk mag worden afgestoken. Als er meldingen binnenkomen over overdadig vuurwerk, zonder gevaar voor mens of materieel, kan de ROAT-medewerker eventueel sussend optreden.

Politie en brandweer verrast

Dat politie- en brandweermensen doelwit waren van rellende jongeren, verraste bestuurders en hulpverleners tijdens de vorige jaarwisseling. Het lik-op-stukbeleid blijft gehandhaafd en potentiële raddraaiers worden, ook op voorspraak van buurtbewoners, van tevoren aangesproken. Een gesprek kan ongewenst gedrag misschien voorkomen en maakt in elk geval duidelijk dat mensen in de gaten worden gehouden.

Een communicatiecampagne, voorlichting op scholen en onderzoek naar instelling van vuurwerkvrije zones kunnen vruchten afwerpen. Ook is intussen een wijktafel - waarin gemeente, ROAT, de wijkagent én bewoners zitting hebben - opgericht voor structureel overleg over leefbaarheid en sociale veiligheid in het Middengebied.

Maar paar overlastgevers gepakt

Volledig scherm Meerdere ramen van winkels en woningen sneuvelden tijdens de rellen. © Walter Geeraert Met zeven aanhoudingen zijn slechts een paar van de tientallen overlastplegers 'gepakt', bevestigt Van den Tillaar. ,,Het is niet makkelijk om te bewijzen dat een bepaald persoon op een bepaald moment zwaar vuurwerk afstak, dat tot schade aan eigendommen leidde." Het intensieve onderzoek naar daders heeft de afgelopen maanden overigens wel tot 'bijvangst' geleid, meldde de burgemeester. ,,Zo is eerder een drugspand elders in de stad gesloten, omdat het onderzoek sporen en bewijzen opleverde."

Ook twee van de vier verdachten die nog in beeld zijn bij het OM vallen onder de bijvangst. Uit informatie op in beslag genomen mobiele telefoons bleken een 15- en een 18-jarige Vlissinger op 10 januari twee jongeren te hebben beroofd. Veel beelden op de telefoons bleken intussen gewist, meldde een politiewoordvoerder. ,,Beelden met veel rook en mist leverden ook geen overtuigend bewijs om echt daders te kunnen aanhouden."

Uiteindelijk zijn gegevens van twee verdachten overgedragen aan het OM. Een 17-jarige en een 34-jarige Vlissinger worden verdacht van het in brand steken van een auto, brievenbussen en een papiercontainer. Justitie overweegt nog of de bewijsbare feiten ernstig genoeg zijn om tot vervolging over te gaan.