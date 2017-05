Nieuwe eigenaar voor boekhandel De Drvkkery in Middelburg

MIDDELBURG - Boekhandel De Drvkkery in Middelburg krijgt per 1 september een nieuwe eigenaar. Directeur Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon in Vught neemt dan het bedrijf over van Dick Anbeek en Anja de Groene. De Drvkkery is de grootste boekhandel van Zeeland en is in Middelburg een belangrijk ontmoetings- en activiteitencentrum.

Het echtpaar Anbeek was al twee jaar op zoek naar een geschikte overnamekandidaat. Dick Anbeek is 67 jaar en zit bijna een halve eeuw in het boekenvak. Zijn winkel komt voort uit boekhandel Fanoy, die sinds 1898 gevestigd was aan de Nieuwe Burg in Middelburg. In 1961 nam de familie Anbeek het bedrijf over. Dick Anbeek begon er in 1968 te werken en werd in 1972 eigenaar.

In 1998 verhuisde hij de winkel naar het oude PZC-pand aan de Markt. Daar werd begonnen met een nieuwe formule, die tot op dit moment vrijwel ongewijzigd is gebleven. Verkoop van boeken, tijdschriften, kantoorartikelen, cd's, met centraal in de winkel een brasserie waar tijdens de donderdagse koopavonden ook kan worden gedineerd. De Drvkkery maakte naam met de organisatie van lezingen, boekpresentaties, concerten en exposities. In 2009 werd de winkel tot beste boekhandel van Nederland uitgeroepen.