Naar de film over regenboogpad in Vlissingen

Spontane proefles in bijna voltooid Metamorfose Lokaal Middelburg

12:36 MIDDELBURG - Het Metamorfose Lokaal op de Helm in Middelburg is vrijwel klaar. Een paar details volgen nog, maar het lokaal zelf - dat bestaat uit gekromde leuningen waarop je kunt zitten of hangen - staat er en gaat zaterdag 9 september officieel open.