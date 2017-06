Na uren zoeken vindt Evides locatie van waterlekkage

Eerste Bunkerdag in Zeeland blijft Walcherse zaak

19:34 MIDDELBURG - Voor het eerst doet Zeeland mee aan de nationale Bunkerdag. Enkel Walcherse bunkers zijn zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur: bunkers in het duin van Dishoek en het bunkercomplex in Park Toorenvliedt in Middelburg. Veel zijn normaal gesloten omdat er bijvoorbeeld vleermuizen in leven.