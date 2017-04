Muziekfestival Hrieps: Hewoon as Oaltied

Geen fratsen, gewoon feesten! Dat is het credo van Hrieps. Zaterdag staat de 23ste van het muziekfestival in Grijpskerke editie op de rol. De band Surrender is erbij. Zoals altijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van Hrieps was het festival in februari van dit jaar al uitverkocht. Blijkbaar is Hewoon as Oaltied goed genoeg voor het publiek. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar wel gezellig. En dat is het volgens frontman van Surrender, Johan van de Swaluw, eigenlijk altijd wel.

De eerste keer weet hij zich nog goed te herinneren. ,,De organisatie had ons eerder zien spelen en vroeg ons op te treden. In de feesttent die er eigenlijk voor de Oranjevereniging voor Koninginnedag stond, maar die nog wat langer bleef staan. Het maakte meer indruk dan een normaal optreden. Je kon wel merken dat mensen zin hadden in een feestje. We hebben toen gezegd, als het volgend jaar weer georganiseerd wordt, dan helpen we graag mee om er weer zo'n feest van te maken.''

Hoger niveau

En die daad werd bij het woord gevoegd. Een tijd lang heette het evenement Surrender Hrieps en was het met zo'n zevenhonderd bezoekers per keer goedbezocht, maar kleinschalig. In 2010 werd het festival naar een hoger niveau getild en het programma uitgebreid. Van de Swaluw: ,,Was Surrender voorheen de hoofdact, vanaf dat moment kwamen er meer bands en podia bij en werd het steeds groter. Ook qua acts: bekende namen trekken extra publiek. Tegenwoordig zitten we aan 5.000 bezoekers. Zeker in de laatste vijf á zes jaar heeft het festival zichzelf echt bewezen.''

Tegenwoordig richt Hrieps zich op een breder publiek, het programma is met zo'n vijftig acts heel gevarieerd. Van dj's als Mental Theo en Paul Elstak tot Jan Keizer en AC/DC tributeband High Voltage. Van de Swaluw schrijft het succes van Hrieps daar mede aan toe. ,,Ik zeg altijd dat het een festival van uitersten is. Van een lach tot een traan. Van rock tot Nederlandstalig. Er staan heel verschillende artiesten op die podia. Ik noem bijvoorbeeld een Peter Beense. Dat is niet mijn genre, maar hij krijgt die hele tent mee. Geweldig! Dit festival voorziet echt in een behoefte. En het is pretentieloos. Mensen hebben geen torenhoge verwachtingen, ze willen gewoon feest vieren.''

Tributebands

Met de tributebands springt Hrieps de laatste jaren in op een trend die je op veel evenementen ziet. Zo is er een Lady Gaga tribute band (Fame Monster), een Metallica tribute band (The Unforgiven) en Lesley Williams die André Hazes imiteert. ,, De tributebands zijn heel hip. We boeken nu veel van dat soort bands, het is de muziek en de sfeer van die bekende namen die ze willen horen en beleven. Sommige moet je wel een jaar van tevoren vastleggen. Ik vind het zelf geweldig dat we High Voltage en Skulls from Hell hebben, ik wilde altijd al een Pantera tribute band. Maar ik vind ook The Dirty Daddies te gek, die stonden hoog op het lijstje. Zij doen het super leuk.''

Voor de komende editie verwacht Van de Swaluw eigenlijk dat het een feestje wordt zoals altijd. En met inhoudelijk hetzelfde niveau als vorig jaar. ,,Het ligt er natuurlijk aan of het publiek er een beetje zin in heeft, maar dat zit waarschijnlijk wel goed. De bands spelen heel graag op Hrieps. Ze komen met een smile en gaan met een smile weer weg.'' Door de jaren heen is er volgens Van de Swaluw niet alleen een kwaliteitsslag gemaakt wat betreft de programmering, maar ook wat betreft het festivalterrein. Er wordt alles aan gedaan om het evenement zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. ,,Wij zijn voor Hugo (Kramer, organisator red.) een soort klankbord. Als band kijken wij op een andere manier naar licht en geluid. Dat is steeds beter geworden. Maar ook zaken als toiletten ( dit jaar het dubbele aantal van vorig jaar), wachttijden bij het kopen van bonnetjes, bemanning van de horeca en breedte van de toegangspaden blijven verbeteren. Er is een heel goede samenwerking met de veiligheidsdiensten.''

Nieuwe show

Surrender zelf brengt tijdens Hrieps een nieuwe show. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw album en de mannen zullen vijf van hun nieuwste nummers ten gehore brengen. Daarnaast brengt de band een kleine tribute aan Chuck Berry met een gastartiest. ,,Ook voor ons is het steeds professioneler geworden. Het is niet meer je gitaar pakken en een nummertje spelen. Er komt veel meer bij kijken. We repeteren zes keer in de week. Verder hebben we nu een compleet lichtplan: wanneer moet welk lampje branden enzovoorts. Daar gaan heel wat uren in zitten, maar wel leuke uren. Omdat we nu veel in de studio bezig zijn, ligt al het andere een beetje stil. Maar zodra het studiowerk erop zit, gaan we weer volop spelen en optreden.''