Middelburgse zat ten onrechte nacht in politiecel na 'verduisteren' hond

Wijgman zat in 2014 een nacht in een politiecel omdat ze een hond zou hebben 'verduisterd' . De hond in kwestie was via een stichting voor de opvang van Portugese zwerfhonden bij een kennis van Wijgman terechtgekomen. Het dier liep al na een paar dagen weg en werd na een week zoeken door Wijgman teruggevonden. Omdat ze er geen vertrouwen in had dat de hond bij de kennis in goede handen was, nam ze contact op met de stichting, officieel nog de eigenaar van het dier. Die raadde haar aan de hond bij zich te houden.