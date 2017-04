Middelburgse zakkenrollers op televisie

Oude verbandkamer Schelde groeit uit tot heus museum

9:59 VLISSINGEN - De toekomst is ongewis, maar vrijdag 5 mei gaat de nieuwe toegangsdeur aan de zijde van grote buur Machinefabriek open. Het portierskamertje wordt de nieuwe entree. Het is nog niet klaar, er is een heleboel niet klaar, maar het gaat lukken, verzekert Doeke Roos, voorzitter van de stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen.