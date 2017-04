Middelburg en provincie leggen ruzie miljoenenbezuiniging bij

MIDDELBURG - Ze zijn het zeker nog niet met elkaar eens, maar ze maken in ieder geval niet meer in het openbaar ruzie over een miljoenenbezuiniging. De provincie betracht meer geduld en Middelburg trekt haar bezwaarschrift tegen Gedeputeerde Staten in.

Het conflict liep de afgelopen maanden steeds hoger op, met stevige brieven over en weer en scherpe woorden in een gemeentelijke commissievergadering en in de krant. Met een openbare zitting van de provinciale bezwaarschriftencommissie op 18 april in het vooruitzicht, hebben ze elkaar nog eens diep in de ogen gekeken. Een verzoening is het resultaat.

,,Bijna'', zegt wethouder van financiën Johan Aalberts (CDA). Hij en gedeputeerde van financiën Jo-Annes de Bat (eveneens CDA) zijn het er in ieder geval over eens dat twee overheden niet in het openbaar zo ruzie moeten maken. ,,Het is nooit het doel geweest om voor een bezwaarschriftencommissie te komen.''

Goede gesprekken vol wederzijds begrip zijn er vaker geweest. Intussen bleef de keiharde opdracht van de provincie aan Middelburg - zwart op wit - op tafel liggen om in april met een plan te komen om vele miljoenen euro's opzij te zetten (te bezuinigen dus) voor verliezen op grondaankopen.

Het verzoek van Middelburg om daar meer tijd voor te krijgen, wordt nu gehonoreerd door GS. Aalberts wacht nog wel op de brief waarin GS dat bevestigen. Daarna trekt Middelburg het bezwaarschrift in en is de zitting niet meer nodig. Volgens gedeputeerde De Bat is de brief gisteren verstuurd.

Inhoudelijk is het probleem nog niet opgelost. ,,We hopen dat we snel met Veere en Vlissingen afspraken kunnen maken over woningbouw en bedrijventerreinen'', zegt Aalberts. Dan kan alsnog grond worden verkocht en is het miljoenenverlies in ieder geval kleiner.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het conflict