Mensen met beperking aan de slag bij bibliotheek Middelburg

Veertig jaar biologisch winkelen: 'De aarde moet zich kunnen herstellen'

8:00 MIDDELBURG – "Ik wil niet dat ik en mijn gezin te veel rotzooi binnen krijgen", zegt Anke van Wijk als ze met een volle boodschappentas De Tuin van Broeder Ludovicus verlaat. Ze is vaste klant van de natuurvoedingswinkel aan de Kort Delft in Middelburg, die vrijdag het veertig jarig bestaan viert. Ze hoort enigszins verrast dat eigenaresse Marjanne Haars binnenkort stopt. Maar dat houdt niet in dat ook de winkel sluit. Sharon (38), Jeroen (36) en Joël (34), drie van haar kinderen, nemen de winkel over en willen het bedrijf verder uitbouwen.