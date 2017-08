MIDDELBURG - het idee voor een nieuw clubhuis. Dat was nodig want het bestaande gebouw was te klein en vertoonde de nodige gebreken. Maar geld ontbrak, vertelt Wim Vermeule. ,,We hadden net onze nieuwe hal met negentien banen klaar.” Na verloop van tijd drong steeds meer het besef door dat een nieuw clubhuis echt nodig was.

De Middelburgse Club Jeu de Boules is een van de oudste van Nederland en met bijna tweehonderd leden ook een van de grootste. Op speeldagen kon het vaak zo druk zijn in het gebouw dat de leden en de gasten nog nauwelijks nog ruimte hadden om te bewegen, vullen Rinus Consemulder en Berend-Jan van Hoeckel aan.

,,Bovendien hadden we vaak problemen met de riolering. En dan weer met dit en dan weer met dat.” Twee jaar geleden haakten bestuur en leden de knoop door en werd besloten dat er iets nieuws moest komen. Vervolgens ging een bouwcommissie aan de slag en onderzocht wat allemaal mogelijk was. Jaap Mesu: ,,We bekeken allerlei opties, van houtskeletbouw tot en met het plaatsen van geschakelde units.” Uiteindelijk kozen ze voor de laatste optie. Mede ook omdat hun club te maken heeft met erfpacht. ,,De gemeente kan over vijftien jaar zeggen dat we weg moeten. Deze units kan je zo oppakken en verhuizen.”

Half april startte de sloop en nog geen vijf maanden later zitten de jeu-de-boulers heel tevreden in hun nieuwe clubhuis. De mannen van de bouwcommissie spreken lovend over de enorme inzet van de vele andere leden. ,,We hebben veel oudere leden, maar de inzet was enorm. ,,Mannen van in de zeventig stonden hier wekenlang te buffelen.”

De Middelburgse organisatie is de oudste jeu de boulesclub van Nederland. ,,We bestaan 41 jaar.” Volgens Van Hoeckel waren er twee oudere, ‘uit Amsterdam’, maar die bestaan niet meer. De leden komen voor tachtig procent van Walcheren. De rest komt voornamelijk van het oostelijke deel van Zuid-Beveland. Maar er zijn ook enkele die elke keer de Westerscheldetunnel nemen om een balletje te kunnen gooien. Van Hoeckel: ,,Jeu de boules is vooral tactiek.” En het mooie van het spel, zo vervolgt hij, is dat je moet communiceren. ,,Je bent constant aan het praten.” Dat is volgens Vermeule ook de reden dat ze veel bedrijven over de vloer krijgen. ,,Tijdens zo’n bedrijfsuitje kan de manager gekoppeld worden aan een schoonmaker. Zo leren ze elkaar kennen op een heel ander niveau.”