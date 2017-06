Man valt vrouw lastig en rijdt dronken door Vlissingen

Voormalig sluipschutter PLO spreekt in Middelburg

10 juni MIDDELBURG - De Palestijnse schrijver Tass Saada spreekt dinsdag 13 juni in de Ontmoetingskerk in Middelburg. Hij was moslim en sluipschutter voor de PLO, en is ook chauffeur voor Yasser Arafat geweest. Als jonge sluipschutter doodde hij verscheidene politieke tegenstanders.