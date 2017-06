Man aangehouden voor poging tot bedreiging met keukenmes in Vlissingen

Spoorovergang veerplein Vlissingen gaat even dicht

14 juni VLISSINGEN - Het doorgaand verkeer tussen Vlissingen en de A58 krijgt bij de spoorovergang in de Veerhavenweg te maken met de aanleg van de nieuwe rotonde voor de Marinierskazerne. Over twee weken gaat de spoorovergang een tijd dicht en moet het autoverkeer via het oude veerplein, achter het NS-station langs en via de Prins Hendrikweg de stad in en uit.