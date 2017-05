Man (78) meters door auto meegesleurd op parkeerplaats in Middelburg

Cafés Middelburg uur langer open

29 mei MIDDELBURG - De cafés aan en rond de Vlasmarkt in Middelburg mogen voortaan drie avonden per week open blijven tot drie uur in de nacht. De gemeenteraad heeft maandagavond met slechts één stem verschil besloten de openingstijden met een uur te verruimen. Dat geldt niet voor de terrassen; die moeten nog steeds om twee uur dicht.