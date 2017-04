Lentefestijn kleurt Klepperhoeve in Middelburg

De tafeltjes en stoeltje op het terras van de Klepperhoeve zaten zaterdagmiddag dan ook goed vol. ,,Dit is het eerste Lentefestijn in deze vorm'' vertelt Angela. ,,We hebben echt een middagprogramma gehad. Met een zelfbedachte clownsact als afsluiting. Het was erg gezellig en ook leuk om te doen. We willen nu toch vaker middagactiviteiten organiseren. Het leuke is dat de ouders in het Kleppercafé op het gemakje een kop koffie kunnen drinken als de kinderen lekker bezig zijn met spelletjes of knutselen.''