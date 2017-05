Lange Jan Challenge: om het snelst de 207 treden van de toren op

Middelburger Martijn de Vries wilde iets ludieks organiseren in hét symbool van de stad. Op 21 juli is het dan zo ver: de Lange Jan Challenge. Een traploopwedstrijd in de Abdijtoren.

Om het snelst de 207 traptreden van de toren bedwingen, daar draait het tijdens de competitie om. ,,Een echte uitdaging, want de trap in de Lange Jan heeft geen gelijkmatig verdeelde treden of een goede leuning waar je je aan kunt optrekken", aldus initiatiefnemer De Vries.

Quote Een uitdaging: de traptreden zijn niet gelijk en een goede leuning ontbreekt Martijn de Vries, initatiefnemer

Ook organisatorisch was het nog niet zo makkelijk om alles rond te krijgen. ,,Het is niet veilig om elkaar in te halen. Daarom hebben we besloten per half uur twintig deelnemers omhoog te laten lopen. Ze vertrekken om de dertig seconden, zodat ze elkaar niet in de weg lopen. Van iedereen wordt de individuele tijd genoteerd."

Verschillende onderdelen