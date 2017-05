Laatste café is overstag: verboden te roken in De Hoppit in Vlissingen

VLISSINGEN - Het laatste cafeetje dat de kont tegen de krib hield, is overstag. Ook in café De Hoppit in de Vlissingse Walstraat is roken nu verboden.

,,Hang een bordje op de deur van het café: Hier mag worden gerookt! Kunnen mensen zelf beslissen of ze wel of niet naar binnen stappen." Kroegbaas Henk Hut snapt niet dat de overheid het zo moeilijk maakt. Als de regering vindt dat mensen niet mogen roken, moet ze de verkoop van rookwaar verbieden. Dat doet ze niet om de vele miljoenen aan accijns niet wil verspelen, veronderstelt Hut. ,,Zo lang mensen mogen roken, maar niet in openbare ruimtes maakt ze alleen de kleine cafés kapot.''

Hut heeft de handdoek een maandje geleden in de ring gegooid. Voor een exploitant van een klein café zijn de boetes niet meer te betalen. Hut werd sinds de invoering van het rookverbod zo'n acht jaar geleden voor in totaal 30.000 euro aangeslagen. ,,De eerste keer moest ik voor een geconstateerde overtreding zo'n zestig euro dokken. Maar als een controleur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nu één roker in mijn café ziet, stuurt-ie een aanslag van 4.500 euro. Zulke bedragen zijn niet op te brengen."

De Hoppit was toen Hut de kroeg overnam in 1973 al een echt rokerscafé. Hij gooide de gebruikers van harddrugs eruit en mocht met gemeentelijke goedkeuring - en op voorwaarde dat er niet werd gehandeld in de zaak - klanten een joint laten roken in zijn café. Henk Hut (73) was niet van plan die verworvenheid direct op te geven bij invoering van het anti-rookbeleid. Hij rookt zelf niet meer dan twee sigaren per dag, maar wil niet graag voor anderen bepalen of ze wel of niet mogen roken.

In een kleine bruine kroeg als De Hoppit is ook geen ruimte voor een apart rookvertrek. Zo'n aparte ruimte is ook de dood voor de gezelligheid, vindt Hut. ,,Zit je met zijn vieren aan een tafeltje kletsen, gaan er twee naar buiten om een sigaret te roken. Stokt het gesprek, weg sfeer." De Vlissingse kroegbaas kan er niet bij dat de overheid haar oren laat hangen naar de heksenjacht van de 'zwaar gesubsidieerde anti-rokerslobby'. Terwijl die aantoonbaar niets uithaalt, 'want mensen blijven toch roken'.

Hut pakt er zaterdag een krantenartikel bij, waarin is te lezen dat zelfs 'weerzinwekkende' foto's van kankergezwellen of meelijwekkende foto's van meerokende peuters verstokte rokers niet van hun verslaving afhelpt. ,,Als je dan de verkoop van rookwaren niet wilt verbieden, kun je mensen beter in een kroeg met een deugdelijk afzuigsysteem laten roken dan in een bedompte huiskamer van drie bij vier meter. Door op de deur aan te geven of in een café wel of niet mag worden gerookt, kan iedereen zelf bepalen waar hij naar toe wil."

Maar in plaats van zo'n eenvoudige regel in te voeren, stelt de overheid eigenaars van cafés aan als 'onbezoldigd politieambtenaar', betoogt Henk Hut. Het anti-rookbeleid heeft volgens hem al geleid tot sluiting van honderden kleinere kroegen. ,,Sluiting wordt altijd geweten aan de teruglopende economie, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet meer mogen roken een belangrijkere oorzaak is."

Zelf weet hij nog niet of het naar buiten sturen van rokers De Hoppit de kop gaat kosten. Na opening op zaterdagmiddag kwam pas na een klein uurtje de eerste klant binnen. ,,Tot voor kort liep het direct redelijk vol." Vaste klant Blanche baalt inderdaad dat ze sinds kort naar buiten moet om een sigaret te roken. ,,Dit was echt een café waar het roken nog gewoon kon zonder dat iemand zich er aan ergerde." Ze blijft De Hoppit wel bezoeken. ,,De barkeepers en de klanten blijven natuurlijk gezellige mensen."