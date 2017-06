KNRM komt zes keer in actie in pinksterweekend

De eerste melding kwam zaterdagochtend binnen van een aan de grond gelopen rondvaartboot op het Veerse Meer. Een tien meter lang motorjacht kampte die avond met lekkage via het koelsysteem. Het jacht is door De Oranje van de KNRM Veere naar Wolphaartsdijk gesleept, daar zou de lekkage verholpen worden.

Een motorjacht kreeg zondagochtend pech aan de motor op het Veerse meer. De KNRM van Veere kwam hier in actie. Ook de KNRM in Westkapelle werd die dag twee keer opgeroepen. 's Ochtends werd een verwarde man aangetroffen bij Domburg. Vrijwilligers van de KNRM snelden toe. De man is onderzocht door ambulancepersoneel en daarna overgedragen aan de huisarts.

De bemanning van een zeiljacht zag zondagavond een kitesurfboard drijven op zee bij Westkapelle. Op de stranden is navraag gedaan. Er bleek niemand vermist. Toen de eigenaar van het board zich meldde, is de zoekactie stopgezet.