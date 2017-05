Jongeman spuit groep jongeren ammoniak in gezicht in Middelburg

'Eilanden met 250 woningen bij Veerse Meer'

21:58 ARNEMUIDEN – Projectontwikkelaars René Hazeleger en Frank Wilschut willen het failliete Waterpark Veerse Meer in Arnemuiden een doorstart geven. Ze dienden vorig jaar bij de curator een plan in dat bestaat uit 250 vakantiewoningen verspreid over diverse (schier)eilandjes en twee 9-holes golfbanen.