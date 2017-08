'Je ziet hier de kinderen echt opbloeien'

'Mannen van in de zeventig stonden hier wekenlang te buffelen'

11:45 MIDDELBURG - het idee voor een nieuw clubhuis. Dat was nodig want het bestaande gebouw was te klein en vertoonde de nodige gebreken. Maar geld ontbrak, vertelt Wim Vermeule. ,,We hadden net onze nieuwe hal met negentien banen klaar.” Na verloop van tijd drong steeds meer het besef door dat een nieuw clubhuis echt nodig was.