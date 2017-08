ISD voor Middelburger 'passend en noodzakelijk'

Dat De V. ook een telefoon en een horloge had gestolen, achtte de rechtbank niet bewezen. Evenmin vond de rechtbank bewezen dat hij een tv had ontvreemd. De V. had verklaard dat hij rond vijf uur 's ochtends de woning van een vriend wilde verlaten, maar omdat de voordeur op slot was, was hij maar via het raam gegaan. Het raam had hij op een kiertje gelaten. Kort daarna bleek de tv verdwenen. De rechtbank oordeelde dat- hoewel De V. de schijn tegen had - het niet uitgesloten kon worden dat in de tijd die tussen zijn verlaten en het gemis van de tv lag iemand anders via het openstaande raam de tv had gepikt.