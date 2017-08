Is Middelburgse uitvinding SWYCS het digitale 'Ei van Columbus'?

MIDDELBURG Het beursgenoteerde PNE Industries uit Singapore investeert fors in het Middelburgse techbedrijf SWYCS. Dat heeft een unieke provider ontwikkeld voor de Internet of Things-markt.

Eén platform dat al jouw slimme apparaten en installaties in je bedrijf of huis kan aansturen en met elkaar kan laten communiceren? Het Middelburgse techbedrijf SWYCS – See What You Can Save - bedacht het. Met Singaporees groeikapitaal verwacht het nu de wereld te veroveren.

,,Ons platform bestaat nog nergens. Andere grote bedrijven werken er wel aan, maar wij zijn koploper. We hebben dus goud in de handen. Na jaren van ontwikkeling breekt nu het moment aan om ons idee te verzilveren’’, zegt directeur René Riemens van SWYCS.

Digitale spaghetti

Volledig scherm SWYCS bestaat uit een Internet of Things-gateway die oogt als een internetmodem met vijf antennes, een cloudlaag waarin de data staan en een webportaal met smartphone-app. Het dashboard is overzichtelijk en dus gebruiksvriendelijk, onderstreept Riemens. © Oreel Ruben In huis maar zeker op de werkvloer neemt het aantal smart-apparaten die je met apps kunt beheren toe. Maar met al die toepassingen die via verschillende platforms en netwerken lopen, wordt het beheer wel een ratjetoe. SWYCS ontwart die digitale spaghetti. En meer dan dat. ,,Ons systeem zorgt ervoor dat alle slimme apparaten en installaties met elkaar kunnen ‘praten’. Ongeacht welk type apparaat en fabrikant. Zo’n oplossing bestaat nog niet.’’



Een kleine demonstratie. Riemens stapt op een digitale weegschaal en meteen floept een lamp aan, zodat hij de display beter kan aflezen. ,,Normaal gesproken begrijpen de weegschaal en de lamp elkaar niet, maar via SWYCS wel.’’ En SWYCS verbindt niet alleen smart-apparaten, maar communiceert ook met alle (draadloze) netwerken zoals ZigBee, Z-Wave, BLE, EnOcean, Sigfox, LoRa en WiFi.



IBM

De uitvinding, die hij met steun van een Zeeuwse zakenpartner heeft ontwikkeld, opent nieuwe mogelijkheden en bespaart de koper tegelijkertijd veel kosten en tijd omdat hij voor zijn slimme apparaten niet allerlei hard- en software hoeft aan te schaffen en te bedienen. ,,Onze klant is klaar als hij SWYCS in huis haalt. Het is één product met een zeer brede toepassing. De prijs is een no-brainer. Je krijgt een Rolls Royce voor de prijs van een Opel.’’

Riemens begon zijn bedrijf in het energiemanagement. Een grote woningcorporatie gaat nu SWYCS in honderden woningen installeren, zegt Riemens. ,,We hebben al een aantal grote klanten. Mondiaal groeit de belangstelling. IBM bijvoorbeeld wil met ons samenwerken. En zo zijn er meer grote spelers die zoeken naar integrale oplossingen voor het beheer van gebouwen. Dat gaat van draadloze sensoren die de luchtkwaliteit meten tot het automatisch afsluiten van deuren.’’

'Alle seinen staan op groen'

De gateways worden trouwens bij PNE Industries in Singapore gebouwd, liggen op voorraad en zijn dus direct leverbaar. Riemens koos vijf jaar terug bewust voor een Aziatische partner.

,,Daar is de economische groei het grootst. Singapore is een mooie springplank. PNE denkt ook dat SWYCS een miljoenenbusiness gaat worden.’’ Om SWYCS er uit te venten, gaat Riemens in september mee met een handelsmissie naar Indonesië, Maleisië en Singapore. Dat bezoek staat onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende.