Internationaal congres over roze ouderen in Middelburg

Moskee Middelburg zoekt kleding voor Syrische burgers

10:40 MIDDELBURG - De Al Rahman moskee in Middelburg heeft zich aangesloten bij de hulpactie van de stichting S.O.S. voor Syrië. De moskee aan de Schepenenlaan zamelt kleding, schoenen en tassen in om de burgers in Syrië te ondersteunen.